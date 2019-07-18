السيطرة على حريق نشب أعلى عقار في أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن أسيوط، على حريق نشب بأحد أسطح العقارات في شارع سيتي بحي غرب أسيوط، دون خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بسطح أحد العقارات في شارع سيتى بجوار كافتيرا الفيشاوي دائرة القسم.

وانتقلت قوات من الشرطة والحماية المدنية وسيارتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية دون خسائر في الأرواح، وبسؤال سكان العقار عن سبب الحريق، رجحوا أن يكون ماسًا كهربائيًا بسبب ارتفاع حرارة الجو، وتحرر محضر بالواقعة.