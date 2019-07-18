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الصحة العالمية تدعم مصر في حملة الكشف عن "فيروس سي" في 18 دولة

الصحة العالمية تدعم مصر في حملة الكشف عن "فيروس سي" في 18 دولة

فتح متحف جمال عبد الناصر مجانا للجمهور احتفالا بذكرى ثورة يوليو

فتح متحف جمال عبد الناصر مجانا للجمهور احتفالا بذكرى ثورة يوليو

الحكومة تبحث ملف فض التشابكات المالية بين الكهرباء والبترول والمالية

الحكومة تبحث ملف فض التشابكات المالية بين الكهرباء والبترول والمالية

تجديد تكليف الشيخ محمد العريني وكيلا لـ"أوقاف البحيرة"

تجديد تكليف الشيخ محمد العريني وكيلا لـ"أوقاف البحيرة"

روسيا تعرب عن قلقها تجاه الوضع في منطقة الخليج

روسيا تعرب عن قلقها تجاه الوضع في منطقة الخليج

السيطرة على حريق نشب أعلى عقار في أسيوط

السيطرة على حريق نشب أعلى عقار في أسيوط

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"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

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