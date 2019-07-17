سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، على حريق شب في مصنع بلاستيك بمدينة شبرا الخيمة دون خسائر بشرية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بمدينة شبرا الخيمة.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق في مصنع بلاستيك بالطابق الثالث، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.