ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي شب صباح اليوم في استوديو كيوتو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، لأكثر من 10 قتلى وعشرات الجرحى، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم"، وأعلنت الشرطة اليابانية اعتقال شخص عمره 41 عاما، سكب سائلا يبدو أنّه بنزين في محيط الاستوديو.

وأكدت الشرطة أنّ الاستوديو كان به نحو 40 شخصا، وبدأت التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحريق نجم عن هجوم متعمد، خاصة بعد إعلان شهود عيان أنّهم سمعوا صوت انفجار قوي قبل اندلاع الحريق.

كانت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية ذكرت في وقت سابق، أنّ حريقا نشب في استوديو كيوتو للرسوم المتحركة، وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا بينهم 10 فقدوا الوعي.