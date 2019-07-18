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أسطورة السنغال: خروج الفراعنة المبكر كبرى المفاجآت

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تشغيل أول وحدة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة في القليوبية

تشغيل أول وحدة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة في القليوبية

وزير التجارة يسلم رسالة من الرئيس السيسى لنظيره الكينى لتعزيز التعاون المشترك

وزير التجارة يسلم رسالة من الرئيس السيسى لنظيره الكينى لتعزيز التعاون المشترك

ضبط أدوية بيطرية فاسدة في مخزن أعلاف غير مرخص بالإسكندرية

ضبط أدوية بيطرية فاسدة في مخزن أعلاف غير مرخص بالإسكندرية

"طب سوهاج" تحتفل بشفاء 18 طفل‬ا من فيروس C

"طب سوهاج" تحتفل بشفاء 18 طفل‬ا من فيروس C

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