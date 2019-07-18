عقد الشيخ محمد عبدالفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اجتماعا بقيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات والمفتشين، وأكد سلامة خلال الاجتماع، على تفعيل البروتوكول الذي تم بين الأوقاف وهيئة تعليم الكبار، بفتح فصل لكل إمام بمسجده وصرف مكافأه قدرها 300 جنيها عن كل فرد يحصل علي شهادة محو الأمية.

وأكد على ضرورة متابعة الأنشطه الدعويه بكل إدارة من المدارس العلميه والقرآنية والقوافل والدروس ونشاط محو الأمية، بالإضافة لإعداد تقرير شهري بنشاط كل إمام.

وطالب سلامة، بضرورة التفاعل مع بعثات الحج والتنسيق مع الداخلية والتضامن وتنظيم محاضرات جماعية للحجاج وشرح مناسك الحج، فضلًا عن متابعة مشروع صكوك الأضاحي بكل إدارة.

وأكد أن المديرية تتابعتركيب عدادات كهرباء لكل ملحقات المساجد والسكن الإداري، كما تتولي تنظيم العمل في مشروع جلود الأضاحي.