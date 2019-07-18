قفزت أسعار الذهب 8 جنيهات، اليوم الخميس، ليباع عيار 24 بـ751 جنيهًا مقابل 743 جنيهًا أمس، وذلك بعد أن كان قد حقق تراجعًا بقيمة جنيهين أمس.

وسجّل عيار 21 نحو 657 جنيهًا، فيما بلغ عيار 18 563 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و256 جنيهًا.