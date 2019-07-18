قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية ترصد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ خلال شهر يوليو الجاري، موضحا أن تكلفة الأعمال تبلغ 3 ملايين جنيه.

وأضاف، أن المشروعات شملت 35 عملية قلب، و60 عملية عيون، بالإضافة لتسليم 24 مشروع تنموي لأصحاب المشاريع متناهيه الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتسليم مساعدات زواج لـ30 عروس مقبلة على الزواج.

وأوضح أنه يُنتظر تسليم 6 أكشاك، بالإضافة لـ70 سماعة طبية لضعاف السمع، و32 جهازتعويضي وكراسي متحركة لغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن الجمعية تُفعل المسح الاجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا، والأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بالإضافة لإجراء بحوث ميدانية لحصر الأولى بالرعاية.

وأكد أن سياسة "الأورمان" تستهدف توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران والأسقف وأعمال المحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان.