مصري يحصل على 100 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، نجح في الحصول على مستحقات مواطن مصري يعمل لدي إحدى الشركات الكبرى بالكويت وديا وبلغت 1800 دينار كويتي، أي بما يعادل 100 ألف جنيه مصري.

الوزارة: تسوية مشكلته وديا بعد أن تداولت بالمحاكم الكويتية وقتا طويلا

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بتقديم الدعم والمساندة للمواطن المصري "محمد.ص.ل.هـ" وتسوية مشكلته وديا بعد أن تداولت في المحاكم الكويتية وقتا طويلا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وأضاف أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف، أكد أنه التقى المسؤولين بالشركة التي يعمل بها المواطن المصري "محمد.ص.ل.هـ" لحل المشكلة وديا وتنازل عن القضية في المحكمة وحصل علي مستحقاته البالغة 1800 دينار كويتي، أي بما يعادل 100 ألف جنيه مصري.

وقدم المواطن المصري جزيل شكره وامتنانه لمكتب التمثيل العمالي، ووزارة القوى العاملة لمساندته حتى حصوله على مستحقاته وديا بدلا من المحاكم التي كانت ستأخذ وقتا طويلا.