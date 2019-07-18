قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن عدد المحاضر المحررة خلال شهر يونيو الماضي لمخالفة القانون ضد محال تجارية وصناعية بلغت 109 محضرا.

وأوضح شاروبيم، في تصريح صحفي، أن تلك المنشآت خالفت أحكام قانون العمل فيما يتعلق بأحكام واشتراطات الرخص الصادرة لها والواجب توافرها حرصا على حقوق الدولة والعمال وأصحاب الأعمال.

وأكد محافظ الدقهلية، أن حملات التفتيش على المنشآت مستمرة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة واللوائح المعتمدة خاصة المتعلقة باشتراطات التراخيص.

من جانبه أعلن أحمد القللى، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أن الحملة أجرت التفتيش على 564 منشأة، وحررت عدد من المحاضر للمخالفين، فى المحيط الجغرافي مناطق المنصورة وطلخا والمنزلة والسنبلاوين ودكرنس وميت غمر.