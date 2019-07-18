تمكنت مديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط طالبين بحوزتهما طربة حشيش بكمين سفاجا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بتمكن ضابط مباحث قسم شرطة سفاجا بكمين الكيلو 85 في سفاجا، من ضبط "صالح. ح. ر. س" طالب، و"سعيد. ع. ح. ع" طالب، والسابق اتهامه في القضية رقم 10133/2015 جنايات أول الغردقة "مخدرات"، أثناء استقلالهما السيارة ملاكي سوهاج قيادة الأول، قادمين من قنا باتجاه الغردقة، وتبين أن بحوزتهما 4 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، لطربة تزن 400 جرام تقريبًا.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5741/2019 جنح قسم سفاجا، وأخطرت النيابة العامة.