أعلن ملاك يوسف، مديرالمركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 16 سفينة، وتم تداول 361 شاحنة بضائع، و281 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 146 شاحنة، و126 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 215 شاحنة بضائع، و155 سيارة.

وأضاف يوسف، في بيان اليوم، أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين "الحرية 1" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما تغادر السفينتين "أمانة" و"النوى اكسبريس"، فيما استقبل الميناء، أمس، العبارة "القاهرة"، وغادرت ثلاث سفن، هي: "القاهرة، الحرية 1، بوسيدون اكسبريس"، كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين "أيلة"، و"بريدج"، فيما شهد الميناء، أمس، وصول وسفر السفينتين أيلة وبريدج.