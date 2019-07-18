مسلم تعليقا على مشروعات تخرج "آداب إعلام": حماسكم يحارب موجات الإحباط من العمل الإعلامي

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بمستوى مشروعات تخرُّج طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس، مؤكّدًا أنَّ المجلات الصحفية احتوت على موضوعات صحفية متميزة ترقى للنشر في الصحف الكبرى.

على رأسهم مسلم والكنيسي.. جامعة عين شمس تُكرم مُحكمي مشروعات تخرج "آداب إعلام"

وأشار رئيس تحرير جريدة الوطن، خلال مشاركته في تحكيم مشروعات تخرُّج قسم "علوم الاتصال والإعلام" اليوم، إلى أنَّ حماس طلاب قسم الإعلام بعين شمس يرد على موجات الإحباط التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترات الأخيرة.

رئيس تحرير جريدة "الوطن": الموضوعات ترقى للنشر في الصحف الكبرى

وكرّم الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون البئية وخدمة المجتمع، والدكتورة سوزان القليني عميدة الكلية، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" لمشاركته في تحكيم مشروعات تخرُّج طلاب شعبة الصحافة، والتي تمثلت في 3 مجلات ورقية هي: "7 راكب، وسط البلد، و".

واستهدفت مجلة "7 راكب" رصد القضايا الجوهرية في المجتمع أبرزها: أزمة نقص المياه، ومستقبل التعليم في مصر، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من الحوارات مع كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والفريق كامل الوزير في أثناء توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أما مجلة "وسط البلد" والتي اتخذت من المنطقة الشهيرة بقلب القاهرة اسمًا لها تحت شعار "وسط البلد.. لكل أهل البلد"، اهتمت بمناقشة أهم القضايا الاجتماعية، وانفردت بتقديم ملف كامل عن الاستثمار، فضلًا عن تقديم مجموعة من الحوارات أبرزها مع الفنانة دوللي شاهين، وعمرو جمال لاعب النادي الأهلي.

كما سعت مجلة "و" لجمع كل فئات المجتمع في مجلة واحدة، وإضافة كل جديد للقارئ، ومشاركة الناس اهتماماتهم تحت شعار "و.. مش مجرد حرف"، وتضمنت مجموعة من الحوارات أبرزها مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق.