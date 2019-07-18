قال قائد المنطقة العسكرية الأمريكية الوسطى، إن بلاده "ستعمل بكل قوتها للتوصل إلى حل بشأن تأمين حرية الملاحة في الخليج"، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وأعلن التلفزيون الإيراني، منذ قليل، أنّ الحرس الثوري أوقف ناقلة نفط أجنبية في جزيرة لارك بالخليج.

وكان وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، قال إنّ بلاده قلقة بشأن حماية بضائعها في مضيق "هرمز".

وأضاف إلوود أنّ بريطانيا تحمي حرية الملاحة البحرية في الخليج وستظل تحميها، ومن المهم بعث رسالة لإيران بالتراجع وخفض التصعيد في الخليج

في وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صباح اليوم، للرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.

واعترضت سلطات جبل طارق سفينة يشتبه بأنّها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أنّ احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.