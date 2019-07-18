12 نصيحة من "الكهرباء" لترشيد استهلاك الثلاجة

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نصائح للمواطنين، لتشريد استهلاك الثلاجة الكهربائية، وخفض الفاتورة، وأوضحت الوزارة عبر الموقع الرسمي لها، أن اتباع هذه الإرشادات يؤدي لخفض 25% من استهلاك الطاقة، وهي كالتالي:
- تأكّد أنَّ ثلاجتك تعمل بكفاءة فهي أكثر الأجهزة المستهلكة للطاقة في المنزل.
- تأكّد من نظافة المكثف الموجود خلف الثلاجة.
- تأكّد من غلق باب الثلاجة ولا تحاول فتحه دون داع، وعند فتحه أغلقه سريعاً لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.
- يجب إذابة الثلج من حين لآخر حتى لا يزيد سمك الثلج عن 1/4 بوصة.
- يفضل أنَّ يكون الفريزر ممتلئ تماماً مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.
- رتب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة مما يقلل من الاستهلاك.
- افصل التيار الكهربي عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة لا تزيد على الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً.
- استخدام مبرد مياه للشرب، بدلًا من فتح الثلاجة عدة مرات.
- ابعد مكان الثلاجة عن البوتاجاز أو غسالة الاطباق أو سخان المياه أو أماكن سقوط الشمس بالغرفة.
- ترك فراغ من جميع جوانب الثلاجة لا يقل عن واحد بوصة للسماح بمرور الهواء حول ملف المكثف.
- ضع غطاء للإناء المحتوى على سوائل ولا تضع غذاء ساخنة في الثلاجة قبل أن تبرد.
- عند شراء الثلاجة اختر الثلاجة الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكاً للكهرباء، ويتمّ التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الثلاجة.