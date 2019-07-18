قالت مصادر ذات صلة بواقعة بيع أم لرضيعتها في الإسكندرية، إن المتهمين الثلاثة في القضية اتفقوا على ثمن لبيع الرضيعة بملبغ 65 ألف جنيه، من خلال المفاوضات التي سبقت عملية البيع، وألقي القبض على المتهمين في أثناء تقاضي المبلغ، وتسليم المجني عليها.

كانت النيابة بدأت التحقيق في الواقعة، أمس، بعد القبض على المتهمين، وباشرت التحقيقات في القضية التي ألقي القبض فيها على المتهمين بموجب قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس الأم المتهمة ببيع رضيعتها البالغة 3 أيام ومتهمين آخرين أحدهما وسيط والآخر ساعد في عملية عرض الرضيعة للبيع، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الثلاثة على مدار عدة ساعات في الاتهامات المنسوبة لهم بالاتجار في البشر، من خلال واقعة بيع الرضيعة التي تمت عن طريق شبكة الإنترنت.

وتواصل النيابة التحقيق في الواقعة التي اكتشفتها إدارة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر في الإسكندرية، بعد رصد إعلان عن بيع طفلة رضيعة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت مصادر ذات صلة بملف القضية إن المتهمين ألقي القبض عليهم ساعة إتمام صفقة بيع الرضيعة الصغيرة بعد 3 أيام من ولادتها فقط.

وأضافت المصادر أن الإعلان عن بيع الطفلة كان قبل ولادتها، وأتم المتهمون الاتفاق خلال الأيام السابقة لولادة المجني عليها، واتفقوا على أن يكون التسليم بعد الولادة وفي أثناء إتمام عملية البيع ألقي القبض عليهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.