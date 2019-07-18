قال اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، إن الحملة رقم 13 لإزالة التعديات على أراضى الدولة ستبدأ الخميس المقبل، وأوضح أنها ستشمل كافة قطاعات المحافظة وتوابعها على أن تتم قبل نهاية يوليو الجاري.

وأوضح عثمان، في تصريحات صحفية، إن تطهير أراضى الدولة يُعتبر أولوية قصوى للمحافظة، وأن قرار الحكومة بطرح آليات تقنين حالات وضع اليد أغلق الباب أمام التجاوزات ضد الأراضى.

وأضاف، أن الحملة التي ستبدأ الخميس تستهدف الأراضى التي لم يُقدم عنها أي طلبات تقنين، بالإضافة للحالات التى تفتقر لشروط التقنين.

وطالب المحافظ، من أصحاب طلبات تقنين حالات وضع اليد المقبولة، سرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ25% من قيمة الأرض والتى تم تثمينها بمعرفة اللجنة.