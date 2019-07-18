كلف اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مجلس القيادات الشابة في المحافظة، بالبدء في البرنامج الوطني لإعداد "القائد المحلي"، وذلك لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه المستمر للشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم للقيادة، وتمكينهم من تولي كافة المناصب والمواقع القيادية بالدولة.

ويهدف برنامج "القائدا المحلي"، تدريب الشباب وتأهيلهم لخوض انتخابات المجالس المحلية والنيايبة، وتدريب الشباب العاملين في القطاع الحكومي، لتكوين صف ثانٍ قادر على القيادة، وذلك بناء على توصيات الرئيس السيسي في المؤتمر الخامس للشباب.

ويحتوي البرنامج على تأهيل الشباب في كافة الجوانب من سن 18 إلى 35 عامًا، ويستهدف تأهيل 1500 شاب، مقسمين إلى عشرة دفعات على مستوى مراكز المحافظة.

وطرح مجلس القيادات الشابة، المسؤول عن تنفيذ البرنامج اليوم، استمارة إلكترونية لتسجيل شباب المحافظة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج.