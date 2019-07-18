تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوضيح حقيقة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020.

وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء، مُؤكدة أنّه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، ومُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد، وأنّ كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أنّ نظام التابلت يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب في أثناء الدراسة، مُضيفةً أنّ جهاز التابلت يوزع على طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه خلال سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكا للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة الطلاب وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).