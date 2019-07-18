بدأت شركة المقاولون العرب أعمال توصيل خط الصرف الصحى بشارع إبراهيم حمزه بقرية جماجمون، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ضمن مخطط تطوير المرافق الأساسية في القرية.

كما تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإرسال فريق عمل لمعالجة واصلاح الانفجار المفاجئى لخط المياه بعزبة محرم المار التابعة لقرية كنسية الصرادواسي.

أيضا، وجه اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، بالاستمرار فى رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع المدينة الرئيسة والفرعية بالفترة الثانية ومتابعة إصلاح الصرف بالمدينة.