قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة 26 من العاملين بمديرية الشباب والرياضة، بخصم 3 أيام من راتبهم لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

خصم 3 أيام من راتبهم لمغادرتهم لمقر عملهم

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة، لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

وكانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على مديرية الشباب والرياضة، وتبين عدم تواجد 26 من العاملين أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقرعملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين.