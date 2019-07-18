تواصل أحياء القاهرة شن حملات مكبرة بشوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لمواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وتوفير البديل الملائم والأسواق النموذجية ورفع الاشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها أو غير الملتزمة باشتراطات الترخيص.

قال اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات الميدانية لرفع الاشغالات وإزالة التعديات أسفرت عن تحرير 334 محضر إشغال طريق و2815 إزالة إدارية و57 محضر إدارة بدون ترخيص، خلال أسبوع، فضلًا عن محضر إعلان بدون ترخيص و51 محاضر تلوث بيئة، و160 محضر بائع متجول.

وأضاف، أن الحملة، رفعت 11 عربة يد لبيع الخضار، و6 عربة كارو، وإزالت 7 لافتات إعلانية، و3 فاترينة لبيع مأكولات، و3 عربات فول، وشملت أيضا تنفيذ 7 قرارات غلق إداري، ومصادرة الاشغالات وإيداعها بمخازن الأحياءر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأكد أبوالنصر، أن الحملات شملت أحياء عين شمس والنزهة ومدينة نصر شرق، وامتدت لتشمل قطاعات من المرج والمطرية، بالإضافة للساحل والزاوية والوايلى والظاهر، والموسكى والأزبكية وعابدين مع شن حملتين منفصلتين صباحية ومسائية بحي السيدة زينب.

وأضاف، أن الحملات شملت استكمال تنفيذ قرارات الإزالة، حيث تم إزالة عقار مقام بدون ترخيص بشارع الوحدة بحي دار السلام، بالإضافة لتنفيذ قرار إزالة جزئي للعقار رقم 37 شارع المنجلة بحي الدرب الأحمر بعد إخلاء العقار من السكان والمنقولات، وتم إزالة أجزاء من الدور الثاني فوق الأرضى وإزالة 3 محلات بالدور الأرضي ملاصقة للعقار عبارة عن حوائط من الطوب وأسقف خرسانية.