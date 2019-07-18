عثر أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم، على جثة شاب مقتول بعزبة خميس أمام السنترال العمومي في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارا من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز أبوالمطامير، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مقتول بعزبة خميس أمام السنترال العمومي بدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "ع. ا. ش"، وتم نقل الجثة لمستشفى المطامير المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.‎