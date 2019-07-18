رئيس بعثة الحج للحجاج: في خدمتكم حتى تعودوا إلى أرض الوطن سالمين

أعرب الدكتور محمد عبدالعاطي رئيس بعثة الحج، ووزير الري، عن سعادته لمرافقة الحجاج العام الجاري، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في الوزارات المعنية بتنظيم موسم الحج لتوفير سبل الراحة إلى الحجاج.

وأكد عبدالعاطي، في حفل وداع الحجاج بمطار القاهرة الدولي، المنعقد الآن، أن البعثة ستكون في خدمة الحجاج طوال الرحلة حتى يعودوا إلى أرض الوطن سالمين، مشددا على تذليل كل العقبات التي ستواجه الحجاج والمتابعة مهم لحظة بلحظة داخل الأراضي المقدسة.

وأعدت سلطات المطار احتفالا داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، يودع خلاله الوزراء ومسؤولو الجهات المشاركة في موسم الحج أول أفواج حجاج القرعة في إطار استعدادات الدولة لتوفير كل التيسير على الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أداء المناسك.

وجرى تجهيز مخيمات بجانب مباني الركاب تتسع لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ومودعيهم ومجهزة بكل الخدمات من مقاعد وإضاءة وتهوية وكافيتريا وإسعاف وخدمات طبية وأماكن للصلاة إذاعة داخلية للتوعية ومكتب استعلامات ووسائل إطفاء، وانتهت شركة الميناء من عمل لوحات إرشادية داخل صالات السفر وخارجها وعلى الطرق المؤدية للمطار وتجهيز الإذاعة الداخلية وتخصيص كاونترات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتشكيل مجموعات عمل من موظفى العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءات سفرهم.

ومن المقرر، أن تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام إلى الأراضى المقدسة 70 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.