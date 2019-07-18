ألقى شاب نفسه في مياه نهر النيل، اليوم الخميس، حزنا على وفاة نجل شقيقته، عقب انتهائه من تشييع جنازته وعودتهم من المقابر.

كان العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن، تلقى إخطارا من شرطة المسطحات المائية بمركز الفشن يفيد غرق شاب يدعى "أحمد جاد الله " 25 عاما، مقيم بمدينة الفشن، وجاري البحث عنه.

وتبين من التحريات، أن الشاب ألقى بنفسه في النيل بعد دفن ابن شقيقته الطفل مصطفى حاتم 15 عاما، والذي توفي بعد صراع مع المرض، حيث أجريت له جراحه في القلب، ونظرا لارتباط الشاب أحمد جاد الله بابن شقيقته الطفل مصطفى وأثناء عودة الأهل من المقابر بعد دفن الطفل مصطفى في مقابر الأسرة شرق النيل بالفشن، وأثناء استقلالهم المعدية للعبور من شرق النيل إلى غربه، حيث تقع مدينة الفشن، أقدم الشاب أحمد على مفاجئته مشيعي الجنازة بالقاء نفسه من المعدية في مياة نهر النيل، وجارٍ البحث عنه في مياه النيل.

وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الشاب الغريق، وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.