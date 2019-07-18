سفارة السعودية تحذر من شركات سياحة تصدر تأشيرات "مزورة"

حذرت سفارة السعودية في القاهرة، من عمليات نصب تشنها بعض الشركات السياحية غير المُرخص لها، وذلك باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، وذلك حماية للمواطنين المصريين.

وبينت سفارة السعودية، في بيان أصدرته اليوم، إن هذه الشركات تخالف الأنظمة المتبعة، الأمر الذي يُعَرِّض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة.

وذكرت سفارة السعودية، أنَّه يمكن للمواطنين التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتي السعودية ومصر.