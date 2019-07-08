أنهي ميناء نويبع كافة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج البري.

وشدد اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على إعلان حالة الطوارئ القصوى بميناء نويبع وتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن وزارة السياحة وشركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل التي قد تواجه الحجاج.

وقال أنه تم تجهيز صالات الانتظار وتزويدها بخدمات الاذاعة وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وجاهزية محطة التحلية والالتزام بنظافة الميناء ودورات المياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين .

وأكد أنه تم الانتهاء من تجهيز قرية الحجاج بميناء نويبع والتنسيق مع ادارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات لتذليل الإجراءات أثناء المرور بالكمائن و مراجعة رخص السائقين وزيادة أعداد الضباط بإدارة الجوازات لسرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل سفر الحجاج .

وأضاف أنه تم توفير سيارتين إسعاف مجهزة داخل الميناء وسيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج مع تواجد 5 أطباء بصفة مستمرة في رحلات الذهاب و العودة و الالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم .

وطالب رئيس الهيئة من مدير ميناء نويبع البحري و ممثلي مسئولي شركة الجسر العربي سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج والعمل على راحتهم وتذليل كافة المصاعب وتشغيل 4 عبارات لنقل الحجاج وفتح مركز لتسهيل إجراءات الحجاج وتسهيل سفر الحجاج والتواصل معهم حتى الوصول الي الأراضي السعودية .