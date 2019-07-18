أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، منذ قليل، استعداداتها لموسم حج هذا العام 1440 هـ.

ونشرت الهيئة عر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مجموعة من الصور توضح استعداداتها، حيث انطلقت أولى حملاتها وأنشطتها التوعوية بعدة لغات بمشاركة متطوعات.

وبدأت الحملة أنشطتها من داخل المطارات والقطارات وتحديدًا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وقطار الحرمين بالمدينة المنورة.

وودع اليوم الخميس، ثلاثة وزراء أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وأعدت سلطات المطار احتفالا داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، يقوم خلاله الوزراء ومسؤولو الجهات المشاركة في موسم الحج بتوديع أول أفواج حجاج القرعة في إطار استعدادات الدولة بتوفير كل التيسير على الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أداء المناسك.

كما أنهت وزارة الحج والعمرة السعودية كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني (https://qh1440.haj.gov.sa)، لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وعد تسييس الشعائر الدينية.