قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعويين المقامان من الفنان مصطفى كامل والفنان إيمان البحر درويش، والتي يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها، لجلسة 21 يوليو الجاري.

وقررت المحكمة تأجيل دعوى مصطفى كامل المقامة ضد الفنان هاني شاكر لإلغاء قرار ترشحه على منصب النقيب لجلسة 21 يوليو الجاري.

وقال مصطفى كامل، في دعواه، إن هاني شاكر ليس له الأحقية في الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة إنتاج فني "توب"، وأن الشركة مازالت تزاول النشاط.

فيما طالب الفنان إيمان البحر درويش في طعنه، ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفة لإحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن هاني شاكر هو من دعى للانتخابات رغم أنه يفقد هذه الصفة وليس له الحق في ذلك – على حد قوله.