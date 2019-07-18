قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن هناك عائق يكمن في الاتفاق على القوات الأمنية المحلية في اليمن، مضيفا: "آمل أن يسمح لنا التقدم في الحديدة بالتركيز على العملية السياسية".

جاء ذلك في كلمة، ألقاها خلال جلسة منعقدة بمجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع في اليمن، وتنقله قناة "أكسترا نيوز".

وأضاف"غريفيت" أن "بعثة الأمم المتحدة كانت حكما ذا مصدايقية وحياد، أن الحل الدائم لهذة الأزمة تأتي في إطار اتفاق شامل يوافق عليه كل الأطراف، خاصة أن قوات التحالف تسعى لإرساء السلام في اليمن وفقا لاتفاق ستوكهولم".