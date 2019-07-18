"شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا".. تعرف على حالة طقس الجمعة غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها أن تسود حالة الطقس غدا الاعتدال على السواحل الشمالية، وأن يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.