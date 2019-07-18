أصيب مسجل خطر بطلق ناري في قدمه بمحافظة الدقهلية، اليوم، خلال مشاجرة مع آخرين لخلاف بينهم على تجارة المخدرات بقرية "الرياض" التابعة لمركز منية النصر.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، بورود بلاغ للعميد فتحي الصاوي، مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيج بحدوث إطلاق نار بقرية الرياض بمركز في مشاجرة بين مسجلين خطر وإصابة أحدهما.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منة النصر بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة "أحمد ا. ا.، 30 سنة"، بطلق نارى خرطوش بقدمه مما أدى إلى تهتك بالأنسجة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين المصاب وكلا من "السيد.ي"، و"محمد.ج"، والجميع من الأشقياء خطر، بسبب خلاف بينهم على الإتجار في المخدرات، وتم تحويل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لاستكمال علاجه، تحت حراسة الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.