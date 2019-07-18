تواصل شركة "ديزني" مفاوضتها في العمل على نسخة التصوير الحي من فيلم الأنميشن "The Little Mermaid"، وتم ترشيح الممثل الإسباني خافيير بارديم ليقوم بدور "الملك ترتيون"، والد حورية البحر "آرييل"، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

بينما تقوم هالي بيلي بدور "آرييل" حورية البحر التي تحلم بالتحول إلى إنسان، وتقوم ميليسا مكارثي بدور الشريرة "أورسولا"، وهاري ستايلز عضو فريق "The One Direction"، يؤدى دور الأمير إريك، ويتولى إخراج الفيلم روب مارشال، ومن المقرر أن يضم الفيلم أغاني أصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لعام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات لين مانويل ميراندا.

وتعيد "ديزني" إنتاج فيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Little Mermaid"، ولكن بنسخة تعتمد على التصوير الحي، ويتولى روب مارشال إخراج الفيلم، الذي سوف يتضمن مجموعة من الأغاني الأصلية من نسخة الرسوم المتحركة الأصلية، عام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من يعمل عليها ألان مينكن ولين مانويل ميراندا، بينما يعمل على سيناريو الفيلم الكاتب ديفيد ماجي.