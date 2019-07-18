أطلق حزب «الحرية المصرى»، برئاسة النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، مساء أمس، مبادرة «اتدرب واتوظف» لتشغيل ٢٠٠٠ من ذوى القدرات الخاصة، بنطاق مدينة ٦ أكتوبر.

وقال الدكتور خالد القط، مسئول أمانة «المجتمعات العمرانية الجديدة» بالحزب، إن الهدف من المبادرة هو توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش لتدريبهم وتثقيفهم.

وأضاف «القط»، لـ«الوطن»، على هامش إطلاق المبادرة، أن «الحزب يدشن ملتقى توظيفياً يوم ٢٨ يوليو الجارى لتشغيل ذوى القدرات الخاصة»، موضحاً أنه تم الاتفاق مع أكثر من ٣٠ مصنعاً بأكتوبر لإتاحة فرص عمل إدارية ومهنية لهم.

وأكد حسام شاكر، أمين لجنة «ذوى الاحتياجات الخاصة» بالحزب فى 6 أكتوبر، أن الحزب يتبنى قضية متحدى الإعاقة ويعمل على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع للمشاركة فى التنمية والنهوض بالبلد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة، مضيفاً: «فى ٢٣ مايو الماضى تم تكريم أكثر من ١٥٠ بطلاً فى الألعاب البارالمبية من أصحاب الهمة».

وتابع: «تقدمنا بطلب للمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، لتأهيل شوارع وأرصفة المدينة لتسهيل استخدامها من قبَل ذوى القدرات الخاصة، وبالفعل الأمور وصلت إلى حيز التنفيذ».