قال الفنان رشوان توفيق، إنه فقد رفيقة عمره، وتزوجها وهي في سن الـ17، بينما كان هو طالب في الجامعة، مضيفًا أنها تحملته كثيرًا وكانت خير سند له قائلًا: "شالتني في أصعب الظروف والأزمات".

وأكد توفيق لـ"الوطن" خلال عزاء زوجته الراحلة، أن حياة الفنان "يوم فوق ويوم تحت"، وهو ما تحملته زوجته طوال حياته، مؤكدًا أنها تحملته وساندته ولم تشكو يومًا، مختتمًا: "فقدت أغلى حاجة في حياتي".

وبدأ عزاء زوجة الفنان القدير رشوان توفيق، منذ قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وتوفت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق في البكاء، أثناء تشييع جثمان زوجته، حزنًا عليها، حيث تزوجها منذ عام 1957، وأنجب خلالها 3 أبناء.