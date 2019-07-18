فيديو قديم.. ابنة حسن عابدين الراحلة تروي ذكرياتها مع والدها

رحلت عن عالمنا اليوم الابنة الصغرى للفنان الراحل حسن عابدين، لتلحق بوالدها الذي رحل ولم تكن وقتها أتمت دراستها في الصف الأول الثانوي، والتي كانت تجمعها علاقة خاصة به، حيث كانت الابنة الصغرى المدللة، وذلك حسبما كشفت عندما ظهرت فى حلقة خاصة عن والدها الفنان الراحل في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، عام 2015.

"أنا وأختى كنا أقرب لبابا من أخواتي الولاد"، قالتها هبة، مؤكدة أن الفنان الراحل لم يكن يفرق فى لمعاملة بين أبناءه الذكور والإناث طارق، وخالد، وإيمان، ولكن الفتيات هن الأقرب له، متابعة: "كان حنين علينا كلنا، لكن كان دايما يقول البنات جوا قلبي".

وروت "هبة" فى حوارها أن والدها كان يحرص على مشاهدة الأعمال التي يشارك فيها عندما تعرض على التلفزيون، برفقتهم، وطوال الوقت يراقب انفعالتهم وردود أفعالهم حول العمل، ثم يناقشهم ويتقبل تعليقاتهم رافضا أي مجاملات.

ولدى الراحلة هبة عابدين فتاة تدعى "دارين" من زوجها العقيد الراحل معتصم عابدين، وتشيع الجنازة من مستشفى القوات المسلحة بمصر الجديدة، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة ببني سويف.