كشف علي شعبان، مؤسس أول فريق كرة قدم لقصار القامة، أسباب إقدامه على هذا العمل، حيث ذكر أنه كان صاحب إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتبنى أصحاب قصار القامة على مستوى الجمهورية بعد أن كانت بعيدة عن الأضواء، حيث يتم حاليا الاهتمام بأصحاب الإعاقة الذهنية والحركية، كما أن أحد أفراد أسرته من قصار القامة لذلك عمل على إدماجهم في المجتمع بشكل كبير.

وأضاف "شعبان"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه كان يرى بنفسه التنمر وحالة الانعزال التي يتعرض لها قصار القامة في مصر، لذلك عمل على التواصل معهم على مستوى الجمهورية وتم عمل أول مهرجان عالمي لهم في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وتابع: "قصار القامة لهم حقوق وعلينا واجبات، بفضل الله عملنا أول تأسيس فريق من الغطس في العالم بفضل الله من قصار القامة، وخلينا اسمه نجوم الخير أو أبطال المستحيل، لأننا رفضنا اسم الاقزام السبعة تحت الماء"، موضحًا أنه تم تشكيل فريق كرة قدم من قصار القامة ويطمح للمشاركة في كأس العالم في كوبا 2020.