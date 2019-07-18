أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكسور، مساء اليوم، إثر انهيار سقف حجرة بشقة بعقار قديم في شارع وكالة الليمون بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك، يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع وكالة الليمون، انتقل مسئولي الحي رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار قديم مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وسقوط سقف حجرة في شقة بالطابق الثالث علوي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بكسور.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الأوقاف بالأنفوشي لتلقي العلاج اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.