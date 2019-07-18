2300 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة بفارسكور في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2300 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت من خلال وزارة الصحة والسكان، بتفتيش السرو بمركز فارسكور.

وتأتي القافلة استكمالًا لسلسلة القوافل الطبية التي تتم داخل مراكز ومدن المحافظة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها.

وأكدت محافظ دمياط، أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، وتم تحويل 65 حالة لتلقي العلاج في المستشفيات العامة.