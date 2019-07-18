فور تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم للمباراة النهائية من منافسات كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، قررت السلطات الجزائرية إقامة جسر جوي لنقل المشجعين إلى القاهرة.

وخصصت الحكومة الجزائرية 28 طائرة، بينها تسع طائرات عسكرية لنقل 4800 مشجع إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، لمؤازرة محاربو الصحراء أمام منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ما جعل أعدادا كبيرة من المشجعين تتوافد لحجز أماكنها، وأكد كثير من شباب الجزائر أنهم اضطروا إلى المبيت في الشارع من أجل الحصول على تذكرة سفر للقاهرة.

ويقول محمد حاسني، أحد مشجعي منتخب الجزائر، إن الدخول إلى ملعب المباراة مجاني بجواز السفر فقط، مشيرا إلى أن تكاليف السفر والمباراة النهائية كانت تكلفتها حوالي 65000 دينار جزائري، لكن الدولة تدخلت من أجل تخفيضها لتصبح 35000 دينار جزائري.

وكانت المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الجزائري للنهائي في نسخة عام1980والتي نظمتها نيجيريا، وخسر المنتخب الجزائري المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لاجوس بثلاثة أهداف نظيفة.وفي نسخة عام 1990 التي نظمتها الجزائر، نجح المنتخب الجزائري في رد الهزيمة لنسور نيجيريا، وانتزعوا لقبهم القاري الوحيد حتي الآن، وذلك بفوزهم في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب 5 يوليو بهدف دون رد.

وأضاف حاسني لـ"الوطن": "أعداد المشجعين الذين يريدون الذهاب إلى استاد القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية فاقت جميع التوقعات".

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين الجزائري والسنغالي إلى السابع والعشرين من يونيو الماضي، حيث تواجها في دور المجموعات من النسخة الحالية المقامة بمصر على ملعب الدفاع الجوي، وحسم محاربو الصحراء اللقاء أمام أسود التيرانجا بهدف نظيف سجله يوسف بلايلي.