كرم المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته التي عقدت اليوم، بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، حيث قدم درع المجلس الأعلى للجامعات له لانتهاء مدة ولايته.

وأعرب عبد الغفار، عن اعتزازه وتقديره للقمري، خلال فترة رئاسته لجامعة كفر الشيخ، والتي عمل خلالها من أجل الارتقاء بشأن جامعته لتكون في مقدمة الجامعات المصرية من خلال حركة الإنشاءات غير المسبوقة التي شهدتها الجامعة في عهده، والتي تجلت في إنجازات ملموسة بمجال تطوير العملية التعليمية بالجامعة.

وأوضح أن القمري قد ساهم بشكل واضح وملحوظ في تطوير الحياة البحثية والجامعية، ومشاركته الإيجابية في إثراء الحياة الجامعية والأكاديمية وتحقيق العديد من الإنجازات.

كما أشاد وزير التعليم العالي، بالتطور الملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية بجامعة كفر الشيخ، ودوره المتميز في الحفاظ على مكانة الجامعة وتطويرها، فضلًا عن مشاركته الفعالة في أنشطة وفعاليات المجلس الأعلى للجامعات، والإسهام في دعم دوره والنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر والارتقاء برسالتها، مؤكدًا أن ذلك انعكس بشكل واضح في تقدم الجامعة، وتحسين ترتيبها على المستويين العربي والدولي طبقًا لأحدث تصنيف للجامعات العالمية.