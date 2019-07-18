انتشر تطبيق "face app" في الآونة الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشكل كبير، وهذا يُعد خطرًا للغاية كون أن هناك العديد من التطبيقات تفعيلها يقوم على الدخول لملف الصور الخاص بالهاتف، حسبما قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على قناة "Extra news".

وأوضح حجاج، أن هذه التطبيقات يمكنها الوصول للبيانات الشخصية والملفات الموجودة على الجهاز، وتسجيل الشخص للتطبيق بغض النظر عن استخدامه يجعله مستهدف، مؤكدًا أن هذا التطبيق به روابط تتيح تتبع المواقع الجغرافية للجهاز واهتماماته والمواقع التي يدخل عليها، وبيع المعلومات لطرف ثالث لأغراض دعائية أو لأغراض أخرى.

وذكر الخبير في أمن المعلومات، أن الشركة صاحبة التطبيق شركة صغيرة، وهذه التطبيقات قد تكون لجمع المعلومات لأغراض دعائية لتحقيق كسب مالي.