تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مهرجانات الأوبرا الصيفية في الإسكندرية ودمنهور، حيث تقام على 3 مسارح، هم "أوبرا الإسكندرية ودمنهور، والمسرح الروماني"، ابتداء من 22 يوليو الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل، الساعة 9 مساء.

وتستعرض "الوطن"، برنامج فعاليات المهرجان الصيفي على المسرح الروماني، في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية، وأسعار التذكر، خلال الفترة من 22 - 29 يوليو الجاري، كما يلي:

الإثنين 22 يوليو

حفل فرقة أيامنا الحلوة، سعر التذكرة 45 جنيها.

الثلاثاء 23 يوليو

حفل الفنان مدحت صالح، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، سعر التذكرة 110 جنيهات.

الأربعاء 24 يوليو

حفلا فريق بلاك تيما، سعر التذكرة 45 جنيها.

الخميس 25 يوليو

حفل فريق مسار إجباري، سعر التذكرة 160 جنيها.

الجمعة 26 يوليو

حفل فريق وسط البلد، سعر التذكرة 45 جنيها.

السبت 27 يوليو

حفل أوركسترا ساوند تراك، سعر التذكرة 45 جنيها.

الأحد 28 يوليو

حفل فريق النفيخة، بمشاركة فريق تكسير شرقي، سعر التذكرة 45 جنيها.

الإثنين 29 يوليو

حفل الفنان تامر عاشور وفرقته، سعر التذكرة 100 جنيه.

ويمكن الحصول على التذاكر من خلال شباك الحجز بالمسرح الروماني، وعلى مسرح سيد درويش يوميا من 10 صباحا- 8 مساء، أو من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا.