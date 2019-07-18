قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى.. قواعد القبول الجغرافي والإقليمي لطلاب الثانوية

ينطلق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو، ويستمر حتى الخميس 25 يوليو الجاري.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت في بيانها أمس الأول، الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، 389.5 درجة بنسبة 95% للشعبة الهندسية، 328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

وتستعرض "الوطن" قواعد القبول الجغرافي والإقليمي للطلاب، وجداول التوزيع الجغرافي المتدرج مقسمة وفقا للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها والاختيارات المتاحة، إلى جانب مثال توضيحي لكيفية اختيار الطالب للكليات وفقا لهذه الجداول، بحسب موقع التنسيق، وهي:

قواعد القبول الجغرافي

وضعت الوزارة مجموعة من أسس تحديد الحيز الجغرافي حيث يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس مايلى:

1- يجرى تجميع الجامعات "بالنسبة للإدارات التعليمية" في عدة مجموعات، إذ يلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة ( أ ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب)، كما يلزم ان يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع من المجموعة (ج) على النحو التالي :

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

أما بالنسبة للمدارس الداخلية سواء كانت "الرياضية، العسكرية أوالمتفوقين"، يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة

اعتبار محافظات "القاهرة والجيزة" نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات "القاهرة– عين شمس– حلوان"، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافى على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات .

يجري القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2017/2018 وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي، ما عدا الكليات والمعاهد التالية التي تقبل وفقا لقواعد التوزيع الإقليمي، وهي " كليات التربية، كليات التربية النوعية، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض".

كما يجرى توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافيا على الجامعات المصرية على النحو التالي:

مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي "المنصورة – الزقازيق"، وفي حالة توزيعهم إلى جامعات خارج هاتين الجامعتين حسب المجموع يكون تحويلهم لتقليل الاغتراب إلى جامعة الزقازيق.

مجموعة (ب) إجبارية: جامعات "بنها – المنوفية – طنطا".

يجرى توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالي:

مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي "مدينة السادات – دمنهور".

مجموعة (ب) إجبارية: جامعات "الإسكندرية – المنوفية – طنطا".

إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017 ، وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية وبناءً علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزاري 2121 بتاريخ 28/6/2016.

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من محافظات "مطروح، الوادي الجديد، جنوب سيناء" الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التي يتم القبول بها على أساس جغرافي، سيتاح لهم أولا تسجيل الكليات الكائنة بمحافظاتهم ثم باقي الكليات غير الموجودة بمحافظاتهم وفقاً لترتيب جداول التوزيع الجغرافي.

مثال توضيحي 1: كلية الطب البيطري بمطروح يقوم الطالب من أبناء محافظة مطروح بتسجيل رغبة أولى طب بيطري مطروح ثم طب بيطري الإسكندرية ثم باقي الجامعات حسب جدول التوزيع الجغرافي.

مثال توضيحي 2: كلية الطب يقوم الطالب من أبناء محافظة مطروح بتسجيل رغبة أولى طب الإسكندرية حيث لا يوجد كلية طب بمطروح، ثم يسجل باقي كليات الطب بالجامعات حسب جدول التوزيع الجغرافي.

محافظة البحر الأحمر

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من محافظة البحر الأحمر سيتاح لهم تسجيل رغباتهم مجموعة (أ) إجبارية على كليات جامعات "جنوب الوادى– السويس – المنيا – بني سويف –أسوان – سوهاج – أسيوط – حلوان"، مجموعة إجبارية (ب) على كليات جامعات (القاهرة – عين شمس).

محافظة القليوبية

طلاب مناطق "الخانكة، شبرا الخيمة، شبين القناطر، القناطر الخيرية، قليوب، أبوزعبل، الخصوص والعبور" التابعة لمحافظة القليوبية يكون قبولهم أولا بجميع كليات جامعة عين شمس أو جامعة بنها، ما عدا كلية الهندسة فيقتصر قبولهم أولاً علي كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، عدا طلاب منطقة العبور لهم الحق في إبداء رغبتهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس كأختيار أول.

التوزيع الوارد بالجداول توزيع جغرافي لا ينطبق على كليات التربية وشعبها المختلفة والتربية النوعية وشعبها المختلفة وكلية البنات "تربية – تربية رياضة – تعليم ابتدائي– طفولة" جامعة عين شمس وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والكليات الأخرى، التي تقبل طبقا للتوزيع الإقليمي، حيث إن القبول بهذه الكليات والمعاهد يخضع لقاعدة التوزيع الإقليمي.

القبول بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية لها توزيع جغرافي خاص بها ولا يخضع للتوزيع الوارد بهذه الجداول.

طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة "المتفوقين، النيل المصرية الدولية، المكفوفين، الحربية، الثانوية العسكرية، الداخلية، البالية، الثانوية الرياضية" يتم ترشيحهم طبقا للقواعد التي تنطبق على عنوان السكن المدون باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب وبذلك إذا كان سكن أسرة الطالب المثبت باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب في أحد محافظات القاهرة الكبرى، يرشح الطالب طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي للقاهرة الكبرى وإذا كان عنوان سكن أسرة الطالب المثبت باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب في محافظة أسيوط مثلا يتم توزيعه طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي لطلاب محافظة أسيوط.

عند كتابة رغبات الطالب للقبول بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة يتم اختيار كل المعاهد التي تقع بمحافظة الطالب "طبقا للمحافظة التي تقع فيها مدرسة الطالب"، في تخصص معين قبل إبداء رغباته في معاهد خارج نظاق محافظة الطالب ومثال لذلك:

بفرض أن هناك طالب حاصل على الثانوية العامة "شعبة رياضة" من محافظة المنصورة ويرغب في اختيار معاهد هندسية فيختار الطالب المعاهد الهندسية التي تقع في نطاق محافظة الدقهلية بالترتيب الذي يراه ثم يمكنه اختيار أي معاهد هندسية خارج محافظة الدقهلية.

بفرض أن هناك طالب حاصل على الثانوية العامة "شعبة أدبية" من محافظة سوهاج ويرغب في اختيار معاهد إدارية فيختار الطالب شعب المعاهد الإدارية التي تقع في نطاق محافظة سوهاج أولا بالترتيب الذي يراه ثم يمكنه اختيار معاهد إدارية أخري في أي محافظة خارج سوهاج.

وفيما يلي جداول التوزيع الجغرافي المتدرج مقسمة وفقا للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها والاختيارات المتاحة

جداول التوزيع الجغرافي المتدرج

مثال توضيحي لكيفية اختيار الطالب للكليات وفقا لجداول التوزيع الجغرافي المتدرج:

بفرض أن هناك طالبا حاصلا على الثانوية العامة "شعبة رياضيات"، وهذا الطالب تابع للإدارة التعليمية بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة، ويرغب اختيار كليات الهندسة فيكون الاختيار كما يلي:

بالنسبة لكليات الهندسة يجب أن تكون اختياراته كالآتي:

1- يختار كليات النطاق الجغرافي (أ): كلية الهندسة جامعة القاهرة– كلية الهندسة جامعة عين شمس – كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان – كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان – كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، وبالترتيب الذي يراه الطالب وحسب رغبته. ولا يستطيع البدء في اختيار كليات النطاق الجغرافي (ب)، قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (أ).

2- كليات النطاق الجغرافي (ب): بكلية الهندسة جامعة الفيوم، ، ،بنها ، شبين الكوم، وبالترتيب الذي يراه الطالب وحسب رغبته ولا يمكن للطالب البدء في الاختيار الحر(مجموعة ج) لباقي الكليات قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (ب).

3- الاختيار الحر (المجموعة ج): أي عدد من كليات الهندسة في باقي الجامعات وبالترتيب الذي يراه الطالب.

مع ملاحظة الآتي:

1. إذا اختار هذا الطالب أي كلية من كليات الهندسة قبل هندسة القاهرة أو هندسة عين شمس أو هندسة حلوان أو هندسة بالمطرية أو هندسة شبرا، سيظهر له رسالة تخبره أن هذا الاختيار لا يتفق مع التوزيع الجغرافي (خطأ توزيع جغرافي).

2. بالنسبة لكليات الاختيار الثاني، إذا اختار الطالب أي كلية هندسة(هندسة طنطا مثلاً) قبل هندسة الفيوم فستظهر له نفس الرسالة التي تخبره أن هذا اختيار جغرافي خاطئ.

3. بالنسبة للاختيار من باقي كليات الهندسة يكون الاختيار متاح للطالب من باقي الكليات وفقا لرغبته ودون النظر للترتيب.

القبول بالمعاهد العليا التابعة للجامعات

يجري القبول معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر – جامعة أسيوط، حسب رغبة الطالب ولا يخضع لنظام التوزيع الجغرافي والإقليمي.

القبول بالكليات التكنولوجية "المعاهد الفنية المتوسطة" التابعة لوزارة التعليم العالي

المعاهد الفنية التجارية والمعاهد الفنية الصناعية المتناظرة: يتم القبول بها جغرافيا من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة حيث يبدي الطالب الرغبة أولا في المعهد الكائن في المحافظة الحاصل منها علي الثانوية العامة ثم باقي المعاهد في المحافظات الأخرى.

المعاهد الفنية للخدمة الإجتماعية والمعاهد الفنية للآثار والمعاهد الفنية للسياحة والفنادق والمعاهد الفنية الصناعية غير المتناظرة "المتخصصة"، يتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

المعهد الفني للصناعات المتطورة بمدينة السلام، النهضة، القاهرة: يتم القبول بهما حسب رغبة الطالب وخارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

القبول بالمعاهد الخاصة العليا والمتوسطة

القبول بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة يتم اختيار الطالب لرغبتة على المعاهد التى تقع فى محافظة الطالب أولا ثم باقي المعاهد الأخرى وذلك بناءا على قرار مجلس شئون المعاهد الخاصة فى الجلسة رقم (48) بتاريخ 21/2 /2018.

المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية والمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام

يجري القبول بهما حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي على أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي الذى يعقد بعد الترشيح من طلاب الشعبة الهندسية .

مركز التكنولوجيا المتميز بالأميرية تخصص التشغيل الاتوماتيكى "ماكينات كهربية" – تخصص تشغيل لصناعة الأحذية "ميكانيكا إنتاج".

ويجري القبول به حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي على أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي الذي يعقد بعد الترشيح ومن طلاب الشعبتين "العلمية/ الهندسية".