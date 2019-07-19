قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الأموال المستثمرة في البورصة المصرية تحقق أعلى عائد، ويصل إلى 30%.

وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن نسبة الأموال المستثمرة في البورصة من أموال التأمينات تمثل 1% فقط من إجمالي أموال الصندوق.

وتابع: "صندوق المعاشات مستثمر طويل الأجل في البورصة المصرية"، موضحا أن حجم الأموال المستثمرة في البورصة المصرية تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق استثمار عقاري، حيث ستخصص الدولة أراض داخل الأحوزة العمرانية للمدن الجديدة ستكون احتياطي استراتيجي لصندوق المعاشات.

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بتنيفذ ذلك حتى تكون تلك الأراض احتياطي للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الجديد عمل دراسات اكتوارية خاصة به في ضوء التدفقات النقدية التي سيتم الحصول عليها نتيجة فض الاشتباكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، ستضمن استدامة للصندوق، وفي عام 2080 سيكون هناك 15.5 ضعف حجم المعاشات التي يتم صرفها سنويا.