استرازينيكا مصر تشارك الصحة في تدريب الأطباء استعدادا لتطبيق "التأمين الصحي الشامل"

أعلنت شركة استرازانيكيا مصر عن توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية ما بينها وبين وزارة الصحة في إطار بروتوكول "صحة القلب"، حيث يأتي هذا التعاون الجديد قبل إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يتضمن تدريب 30 طبيباً بالخارج بواسطة موءسسة "سكالا" بالمملكة المتحدة.

يتضمن بروتوكول "صحة القلب" بشكل رئيسي القيام بتنفيذ برنامج تعليمي طبي مستمر للأطباء تحت إشراف الأوساط الطبية المعتمدة والجمعيات المهنية، كما يشتمل البرنامج على تقديم منح تدريبية بالمستشفيات الشهيرة بالمملكة المتحدة، ودراسة نظام التأمين الصحي الشامل في المملكة المتحدة وطرق التشخيص المعتمدة هناك. كما يتضمن البرنامج إنشاء قاعدة بيانات للمرضى لسهولة ودقة متابعتهم، وأيضاً لمساعدة الأطباء في الأغراض البحثية ذات الصلة.

يقول خالد عاطف، رئيس أسترازينيكا مصر،" نؤمن في أسترازينيكا بأهمية الاستثمار في بناء قدرات أخصائيي الرعاية الصحية، ونحن حريصون على دعم تدريبهم وصقل مهاراتهم، لاسيما فيما يتعلق بأحدث إرشادات العلاج وأنظمة الرعاية الصحية".

وأضاف، " ندعم بالكامل جميع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتطوير نظم الرعاية الصحية وتحسين الخدمات، من خلال المساهمة في توفير رعاية صحية عالية الجودة للمصريين، وتدريب الأطباء، والمساهمة ايضا في تطوير المرافق الطبية العامة".

تقوم "أسترازينيكا مصر" بتنفيذ البرنامج التدريبي ل ٣٠ طبيباً علي ثلاث مراحل، تم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج لأول ١٠ أطباء في إبريل الماضي، وبدأت المرحلة الثانية في 13 يوليو الجاري حيث وما يزال الاطباء المتدربين يتلقون المرحلة الاولى من تدريباتهم عن طريق مؤسسة "سكالا" بالمملكة المتحدة، يليه ورش عمل في مصر من قبل خبراء دوليين يتم التركيز فيها على نظام الإحالة. أيضاً سيشارك هؤلاء الأطباء بعد انتهاء التدريب بإنجلترا في تنفيذ نظام التأمين الصحي الوطني الشامل وتدريب زملائهم في مصر مع التركيز على تطبيق لوائح برنامج التأمين الصحي الشامل الجديد التي سيتم تطبيقه في مصر.

برنامج صحة القلب

تم تطوير برنامج صحة القلب لدعم الرعاية الصحية المصرية. يشمل الجانب الرئيسي من البرنامج إنشاء 50 عيادة متخصصة للعلاج والمتابعة والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم) في مستشفيات وزارة الصحة تحت إشراف وحدة الأمراض غير المعدية التابعة لوزارة الصحة. بالإضافة إلى ذلك ، يركز البرنامج على زيادة الوعي حول الأمراض غير السارية.

استرازينيكا

هي شركة عالمية للأدوية الحيوية تدعم العلم وتركز على اكتشاف وتطوير وتسويق أدوية الوصفات الطبية ، وذلك في المقام الأول لعلاج الأمراض في ثلاثة مجالات للعلاج - الأورام ، القلب والأوعية الدموية ، الكلى والميتابوليزم والجهاز التنفسي. تعمل أسترازينيكا في أكثر من 100 دولة ويتم استخدام الأدوية المبتكرة من قبل ملايين المرضى في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة astrazeneca.com ومتابعتنا على Twitter@AstraZenec