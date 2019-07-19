أعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، تفاصيل وفاة نادين روبن بولي، سويسرية مسلمة، 65 عاما، أرملة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة الأخبار الأسبق، قائلا إنها توفت خلال سباحتها أمام الشاليه الخاص بها بإحدى القرى السياحية بخليج غزالة في الساحل الشمالي، مساء الخميس.

وأضاف طه، في بيان للمديرية اليوم، أنه تم إرسال سيارة إسعاف مجهزة للشاليه الخاص بالمذكورة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لها، كما تم استخدام جهاز الصدمات الآلي، لكن دون جدوي، حيث وافتها المنية فور وصولها لمستشفى الضبعة، موضحا أن الجثمان الآن تحت تصرف النيابة، ومفتش الصحة، وجارِ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.