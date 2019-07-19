فيديو.. أصالة تغني "لو اتساب".. والهضبة: هغنيها إزاي بعدك

أدت الفنانة السورية أصالة نصري، أغنية الفنان عمرو دياب "لو اتساب"، أمام الهضبة، خلال إحدى حفلات الزفاف بمدينة القاهرة، صباح اليوم.

وعقب دياب على أداء أصالة، قائلا: "هغنيها إزاي دلوقت بعدك".