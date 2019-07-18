تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

ألبوم عمرو دياب 2019

طرح المطرب عمرو دياب البوستر الدعائي لألبومه الجديد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل الألبوم اسم "أنا غير".

وظهر الهضبة بإطلالة كلاسيكية، وعلق على "البوستر": "الصيف ما بيبدأش من غير عمرو دياب".

"أنا غير".. عمرو دياب يطرح بوستر ألبومه الجديد

أطلق الفنان عمرو دياب، وشركة ناي، منذ قليل البوستر الرسمي لألبومه الغنائي الجديد "أنا غير"، والذي من المقرر أن يطلق في الأسواق قبل نهاية فصل الصيف الجاري.

بعد 31 عاما.. عمرو دياب يظهر بـ"نضارة شمس" في بوستر ألبومه الجديد

طرح المطرب عمرو دياب البوستر الدعائي لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل الألبوم اسم "أنا غير".

وظهر الهضبة بإطلالة كلاسيكية، وعلق على "البوستر": "الصيف ما بيبدأش من غير عمرو دياب".

"أنا غير".. عمرو دياب يطرح بوستر ألبومه الجديد

محمود العسيلي

"حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامدة جدا مثلا"، جملة تهكم بها المطرب محمود العسيلي على أحد حاضري حفل غنائي له، عندما طلب منه التقاط صورة برفقته.. تهكم العسيلي ورد فعله خلف موجة كبيرة من الاستياء والغضب بين جمهور الـ سوشيال ميديا، معتبرين أن ذلك يعد تعجرفا وتعاليا على الجمهور، وفقا لتعليقات رواد سوشيال ميديا على الفيديو.

نجوم ومشاهير لا يحتاجون واسطة للتصوير مع العسيلي.. بينهم "دياب وميدو"

"معاك واسطة؟، جامد جدا مثلا، يعني أنت بس اللي بتحبني، والناس دي كلها بتكرهني مثلا"، رد صادم من المطرب محمود العسيلي، على معجب طلب التصوير معه، في إحدى الحفلات، وسط علامات استفهام عديدة من الحضور.

"تنمر وسخرية ثم اعتذار".. سلسلة أزمات محمود العسيلي مع جمهوره

بعد انتشار السوشيال ميديا بكافة أنواعها، لم تعد لقاءات النجوم تقتصر على الحوارات المتلفزة أو على صفحات الجرائد، بل أصبح فيديوهات قصيرة تنتشر بسرعة البرق، وقد يتعرض بسببها الفنان إلى هجوم ويضطر بعدها للاعتذار، مثلما حدث مع عدد كبير من الفنانين.

آخرهم محمد العسيلي .. نجوم أجبرتهم "السوشيال ميديا" على الاعتذار

اعتذر الفنان محمود العسيلي، عن إساءته لفرد من جمهوره في إحدى حفلاته الغنائية، ورفضه التصوير معه.

محمود العسيلي يعتذر لجمهوره عن واقعة "معاك واسطة"

فيديو مثير للجدل تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لموقف محرج تعرض له أحد المعجبين بالمطرب محمود العسيلي.

فيديو.. العسيلي يحرج معجبا طلب التصوير معه: "معاك واسطة؟"