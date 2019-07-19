يحدث اليوم.. الجزائر تواجه السنغال ودنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كان 2019

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة 19 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

الجزائر تواجه غانا في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم، في التاسعة مساء غد، نظيره السنغالي، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019".

دنيا سمير غانم تحيي فعاليات ختام "الكان"

تحيي الفنانة دنيا سمير غانم فعاليات ختام بطولة الأمم الأفريقية "مصر 2019"، في ستاد القاهرة الدولي، بأداء أغنية جديدة تم إعدادها خصيصا بعنوان "وأدينا النهارده" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال.

مصر أمام السويد في كأس العالم لكرة اليد

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، في الثانية عشر من ظهر غد، نظيره السويدي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد "تحت 21 عاما"، التي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري.

منتخب الكرة الشاطئية يواجه نظيره السعودي في كأس "نيوم"

يواجه المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، غدا نظيره السعودي، في إطار المباراة الثانية والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس "نيوم" التي تستضيفها السعودية.