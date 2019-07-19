نيلسون مانديلا ونهائي كأس الأمم الأفريقية.. أبرز "تريندات جوجل"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

نيلسون مانديلا

مناضلا سياسيا يدافع عن حقوق أصحاب البشرة السمراء في موطنه بجنوب أفريقيا، يقف مخاطبا الجماهير بكلمات وحركات انفعاليه عملًا بمبدأ "إما الاستسلام أو القتال دفاعا عن أنفسنا، شعبنا، مستقبلنا وعن حريتنا"، إنه نيلسون مانديلا، الذي يحتفل العالم اليوم بذكرى ميلاده 101.

بالصور.. تعرف على الملاكم "نيلسون مانديلا" في ذكرى ميلاده الـ 101

نهائي كأس الأمم الأفريقية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم، فى تمام التاسعة، مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره السنغالى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا "كان 2019" فى نسختها الـ32 التى احتضنتها الملاعب المصرية بداية من 21 يونيو الماضى وحتى الختام الليلة.

الجزائر vs السنغال.. مواجهة شرسة في نهائي كأس الأمم الأفريقية

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية الحدث الأكبر في القارة الأفريقية، حيث يترقب كل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نهائي المسابقة بين منتخبي الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المنتخب الجزائري يبحث عن لقبه الثاني في تاريخه، بعد أن توج بالبطولة عام 1990 على أرضه ووسط جماهيره بعد فوزه على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف نظيف، فيما يبحث منتخب أسود التيرانجا عن لقبهم الأول حيث يعد أكبر إنجازتهم في البطولة هو تحقيق المركز الثاني عام 2002.

الجزائر تبحث عن استعادة أمجاد العرب.. والسنغال لكتابة التاريخ

انساي

وقع الفنان محمد رمضان في خطأ فادح إثر ظهوره مُشعلاً لـ"سيجارة" داخل أحد مطاعم باريس، ضمن مشاهد كليبه الجديد "إنساي" الذي يجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد.

رغم حظر فرنسا للتدخين.. محمد رمضان بـ"سيجارة" داخل مطعم "إنساي"

مى ابراهيم

"رجعت لمطرحها.. إنها لي"، بتلك الكلمات المعدودة، فاجأ فيديو بلوجر "عمر ياسر" متابعيه بزواجه من المذيعة مي إبراهيم، بعد انفصالهما، وسط تفاجؤ متابعيهما بذلك الخبر، ليتصدر اسم العروس محركات البحث خلال الساعات الماضية.

"سابت خطيبها قبل الفرح بشهرين".. من هي المذيعة مي إبراهيم؟

أثار احتفال مذيعة راديو إنرجي، مي إبراهيم أمس، حالة من الجدل، بعد زواجها رسميا من "ex"، أو خطيبها السابق، عمر ياسر، ولكن أشد ما لفت الانتباه، وجعل كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن الفرح، هي صورة للمذيعة برفقة زوجها والمصور حسام عاطف على السرير.

"أنت مطول عندهم؟".. صورة مي إبراهيم وزوجها مع المصور في ليلة الزفاف تثير السخرية